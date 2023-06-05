



Мусульманский мир потрясен футбольным матчем Израиля с Бразилией на U-20

В субботу Израиль одержал ошеломляющую победу в матче с Бразилией со счетом 3: 2 и вышел в полуфинал Чемпионата мира среди юношей до 20 лет в Сан-Хуане.



Колумбийский Comutricolor назвал игру “красивой” – фразой, которую популяризировал бразильский футболист Пеле. Тайваньские новости выбрали заголовок “Израиль шокировал Бразилию”, и даже в мусульманской Индонезии новостные агентства сообщили о победе, заявив, что Израиль первым вышел в полуфинал.



Италия также вышла в четверку первых на турнире в Аргентине, победив Колумбию со счетом 3: 1. Ее следующим соперником станет победитель воскресного матча между Нигерией и Южной Кореей.



После нулевого по счету первого тайма Маркос Леонардо забил первым за Бразилию, а Анан Халаили сравнял счет ударом головой четыре минуты спустя. Матеус Насименто сделал счет 2:1 в пользу Бразилии на первой минуте дополнительного времени, но Хамза Шиби забил второй гол Израиля с близкого расстояния двумя минутами позже.



Дор Давид Тургеман забил победный гол в дополнительное время, обыграв двух бразильских защитников в штрафной площадке.



“Какой потрясающий гол”, – прокомментировал Тай Абед из Израиля. “Это был гол в бразильском стиле. Это то, на что способен Дор Тургеман. Он фантастический игрок. Он был одним из лучших игроков на этом турнире”.



“Израиль был лучше, чем Бразилия, но мы еще не сыграли свой лучший матч”, – считает полузащитник Марлон Гомес, который играл в дополнительное время из-за травмы, потому что Бразилия не могла проводить замены. “Мы не смогли удержать лидерство в двух разных случаях. Мы могли бы выступить лучше”.