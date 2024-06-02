



Моуринью возглавил турецкий клуб

Знаменитый португальский тренер Жозе Моуринью возглавил турецкий футбольный клуб "Фенербахче".



Об этом сообщает пресс-служба стамбульской команды.



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Моуринью и "Фенербахче" подписали контракт на два года. Сумма гонорара наставника не разглашается.



До этого Моуринью тренировал "Рома", откуда был уволен в январе 2024 года.