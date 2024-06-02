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Моуринью возглавил турецкий клуб
02.06.2024 14:16 Алина Груднева

Моуринью возглавил турецкий клуб

Знаменитый португальский тренер Жозе Моуринью возглавил турецкий футбольный клуб "Фенербахче".

Об этом сообщает пресс-служба стамбульской команды.

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Моуринью и "Фенербахче" подписали контракт на два года. Сумма гонорара наставника не разглашается.

До этого Моуринью тренировал "Рома", откуда был уволен в январе 2024 года. 

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