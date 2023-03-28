



МОК разрешил допускать к соревнованиям спортсменов из России и Беларуси

Исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал допускать к соревнованиям россиян и белорусов, которые не поддерживают войну. Такое решение было принято на заседании Исполкома МОК.



Как сообщается, такое решение касается только индивидуальных видов спорта. Команды из России и Беларуси не могут рассматриваться как участники международных соревнований.



Рекомендации будут переданы международным спортивным федерациям. Они будут самостоятельно принимать решения - допускать россиян или нет.



Глава МОК Томас Бах отметил, что наложенные ранее санкции остаются в силе. Под запретом остаются российские и белорусские флаги и гимны, чиновникам этих стран запрещено быть на международных соревнованиях. Также остается действующим запрет на проведение международных турниров в России и Беларуси.



Сегодня президент Международного олимпийского комитета Томас Бах на заседании Исполкома попытался убедить коллег в целесообразности возвращения белорусских и российских спортсменов. По его словам, индивидуальные соревнования продемонстрировали, что угрозы безопасности участие РФ и Беларуси нести не будет.



Также ранее Бах заявлял, что олимпийские спортсмены не должны становиться инструментом в руках международной политики.