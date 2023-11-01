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МОК предостерег арабских спортсменов от бойкота израильтян
01.11.2023 21:38 Алина Груднева

МОК предостерег арабских спортсменов от бойкота израильтян

Международный олимпийский комитет предостерег арабских спортсменов от дискриминации израильтян на фоне войны.

Соответствующее предупреждение было обнародовано 1 ноября. Уточняется, что МОК придерживается концепции индивидуальной ответственности.

"Спортсмены не могут нести ответственность за действия своих властей. В случае дискриминационного поведения со стороны спортсменов или тренеров, МОК будет работать с Национальным олимпийским комитетом и соответствующей международной федерацией, чтобы обеспечить оперативные меры, как это было во время Олимпиады в Токио", - сказано в заявлении.
 

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