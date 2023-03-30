



МОК объявит о решении о допуске спортсменов из РФ и Беларуси за год до Олимпиады

Председатель Международного олимпийского комитета на брифинге сообщил, что решение о допуске российских и белорусских спортсменов будет принято за год до начала Олимпиады-2024.



«Решение об участии российских и белорусских спортсменов обязательно будет принято за год до начала игр», – сообщил Бах.



Ранее Международный олимпийский комитет отложил решение по допуску российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм-2024 в Париже и заявил, что вернется к этому вопросу позже. Церемония открытия летней Олимпиады во Франции состоится 26 июля 2024 года.