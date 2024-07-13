



МОК объявил о проведении первых Олимпийских игр по киберспорту

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о проведении первых Олимпийских игр по киберспорту в Саудовской Аравии в 2025 году.



Предложение будет вынесено на сессию МОК, которая пройдет накануне летних Олимпийских игр 2024 года в Париже.



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После объявления и решения, которое примет сессия МОК, начнется работа по выбору города и места проведения, конкретного времени проведения мероприятия, титулов, которые будут включены, процесса квалификации игроков и других деталей.



Также МОК объявил о планах по созданию новой специальной структуры в рамках своей организации, отдельной от организационной и финансовой модели Олимпийских игр. Чтобы учесть специфику Олимпийских игр по киберспорту, МОК заявил, что будет использовать другой подход к финансированию и организации этих игр.

