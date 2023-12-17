



МОК о допуске россиян до Олимпиады: болезненно, но справедливо

Вице-президент Международного олимпийского комитета Хуан Антонио Самаранч считает болезненным допуск российских спортсменов к Олимпийским играм 2024.



По данным Inside The Games, тем не менее, он назвал это решение "справедливым балансом".



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"Я думаю, что мы нашли болезненный, но справедливый баланс для ситуации с российскими и белорусскими спортсменами. Осталось выяснить, сколько из них пройдут квалификацию и чем все закончится. Нам удалось в очень поляризованном мире соблюсти Олимпийскую хартию, но мы должны признать, что живем в реальном и очень сложном мире", - сказал он.



По словам главы МОК, Олимпиада призвана показать, что существует иной путь решения мировых конфликтов.



"Неважно, насколько мы разные, ведь то, что нас объединяет, гораздо важнее. Вы можете яростно соревноваться друг с другом, а потом жить вместе в Олимпийской деревне как братья", - добавил он.