



Международный олимпийский комитет назвал критику Украины "клеветнической"

Международный олимпийский комитет отверг резкую критику со стороны украинских официальных лиц, обвинивших его в разжигании войны. Это произошло из-за намерения организации допустить россиян к участию в Олимпийских играх-2024 в Париже, пишет Reuters.



В МОК назвали критику Украины "клеветнической" и не способствующей "конструктивной дискуссии".



"МОК решительно отвергает эти и другие клеветнические заявления. Они не могут служить основой для любой конструктивной дискуссии", - говорится в заявлении Международного олимпийского комитета.



Напомним, 26 января Международный олимпийский комитет заявил, что может допустить российских и белорусских спортсменов на международные соревнования. Но только для тех, кто не поддерживают российскую агрессию и при условии выступления под нейтральным флагом. МОК также заявил, что приветствует предложение Олимпийского совета Азии по предоставлению российским и белорусским спортсменам шанса соревноваться в Азии.



Министр спорта Украины Вадим Гутцайт предупредил, что Украина будет бойкотировать летние Олимпийские игры-2024 в Париже, если к участию в соревнованиях допустят россиян и белорусов.



Советник президента Украины Михаил Подоляк назвал МОК таким, что пропагандирует "насилие, массовые убийства, разрушения" и заявил в понедельник, что присутствие России на Играх будет означать предоставление "платформы для содействия геноцида".



В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский призвал к кампании, чтобы не допустить российских спортсменов к соревнованиям в Париже. В своем видеообращении Зеленский пообещал "защитить спортивные структуры и международное олимпийское движение от дискредитации из-за попыток отдельных представителей спортивной бюрократии допустить российских спортсменов к международным соревнованиям".



Также Зеленский заявил, что попытки Международного олимпийского комитета вернуть российских спортсменов на соревнования и Олимпийские игры - "это попытка сказать всему миру, что террор может быть чем-то приемлемым".



"Якобы можно закрыть глаза на то, что Россия делает с Херсоном, с Харьковом, с Бахмутом и Авдеевкой […] В первой половине XX века в Европе было допущено слишком много ошибок, которые привели к очень страшным трагедиям. Была и значительная олимпийская ошибка", - сказал президент.