



Международная федерация скалолазания дала членство палестинцам

Международная федерация спортивного скалолазания предоставила членство палестинцам.



Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на официальное решение.



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Исполнительный совет федерации проголосовал за включение палестинцев вместе с организациями, представляющими Боливию, Гуам и Нигерию. Ожидается, что соответствующее решение будет ратифицировано на Генассамблее IFSC в Чили в 20-х числах марта.



"Палестинский клуб является 26-й федерацией-членом IFSC на азиатском континенте, его возглавляют президент Хиба Шахин, вице-президент Тауфик Альнехада и генеральный секретарь Тахер Шараф", - сказано в официальном заявлении.



Международная федерация спортивного скалолазания включает 98 членов, в том числе Израиль. Членство РФ и Беларуси в настоящее время приостановлено из-за войны в Украине.