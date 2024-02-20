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Международная федерация скалолазания дала членство палестинцам
20.02.2024 18:03 Алина Груднева

Международная федерация скалолазания дала членство палестинцам

Международная федерация спортивного скалолазания предоставила членство палестинцам.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на официальное решение.

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Исполнительный совет федерации проголосовал за включение палестинцев вместе с организациями, представляющими Боливию, Гуам и Нигерию. Ожидается, что соответствующее решение будет ратифицировано на Генассамблее IFSC в Чили в 20-х числах марта.

"Палестинский клуб является 26-й федерацией-членом IFSC на азиатском континенте, его возглавляют президент Хиба Шахин, вице-президент Тауфик Альнехада и генеральный секретарь Тахер Шараф", - сказано в официальном заявлении.

Международная федерация спортивного скалолазания включает 98 членов, в том числе Израиль. Членство РФ и Беларуси в настоящее время приостановлено из-за войны в Украине.

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