Международная федерация скалолазания дала членство палестинцам
Международная федерация спортивного скалолазания предоставила членство палестинцам.
Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на официальное решение.
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Исполнительный совет федерации проголосовал за включение палестинцев вместе с организациями, представляющими Боливию, Гуам и Нигерию. Ожидается, что соответствующее решение будет ратифицировано на Генассамблее IFSC в Чили в 20-х числах марта.
"Палестинский клуб является 26-й федерацией-членом IFSC на азиатском континенте, его возглавляют президент Хиба Шахин, вице-президент Тауфик Альнехада и генеральный секретарь Тахер Шараф", - сказано в официальном заявлении.
Международная федерация спортивного скалолазания включает 98 членов, в том числе Израиль. Членство РФ и Беларуси в настоящее время приостановлено из-за войны в Украине.