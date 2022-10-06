



Месси: Чемпионат мира в Катаре станет для меня последним

Лионель Месси объявил сегодня, в четверг, что предстоящий чемпионат мира в Катаре станет для него последним в форме сборной Аргентины.



Это не является большим сюрпризом, так как известно, что 35-летний футболист приближается к концу своей карьеры, но это официальное объявление. Более того, это будет его последний шанс выиграть самый крупный титул и утвердить свой статус лучшего футболиста в истории.



В одном из интервью Месси сказал: "Да, предстоящий чемпионат мира определенно станет последним в моей карьере. Физически я чувствую себя хорошо, у меня была хорошая подготовка к сезону, чего не было в предыдущем сезоне. Поздно начал тренироваться, и мне не хватило ритма после того, как лига уже началась. Я уже считаю дни до чемпионата мира, я хочу, чтобы он уже наступил".



Аргентинец добавил: "Я хочу победить, потому что это будет последний чемпионат мира, мы приезжаем в очень хорошее время, наша команда очень сильная, но это чемпионат мира, и все возможно. Все игры будут сложными, поэтому чемпионат мира особенный. Фаворита нет, фаворит не всегда тот, кто побеждает".



