



Мбаппе выдвинули жесткий ультиматум в ПСЖ

Килиан Мбаппе может остаться в ПСЖ, однако он обязан объявить об этом официально и подписать контракт с командой.



Соответствующее заявление сделал президент футбольного клуба Нассер Аль-Хелаифи.



"Если Кайлиан хочет остаться, мы хотим, чтобы он остался. Но он должен подписать новый контракт. Мы не хотим, чтобы лучший игрок в мире ушел бесплатно", — подчеркнул за три недели до истечения срока контракта Аль-Хелаифи.



По данным Footmercato, Мбаппе и его агентам пояснили, что если футболист не покинет сейчас команду с компенсацией и не подпишет новый контракт с ПСЖ, в этом сезоне он играть за парижан не будет.



Более того, в течение года футболист будет вынужден только постоянно тренироваться в одной из команд клуба.



Тем временем, L`Equipe сообщает о том, что ПСЖ предлагает 24-летнему игроку новый контракт. Мбаппе должен решиться, устраивает ли его опция выкупа нападающего следующим летом. Что примечательно, о какой сумме идет речь, никто не сообщает. По данным издания, Килиана такое предложение не заинтересовало.

