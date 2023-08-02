Новости » Спорт
Мбаппе выдвинули жесткий ультиматум в ПСЖ
02.08.2023 02:30 Алина Груднева

Мбаппе выдвинули жесткий ультиматум в ПСЖ

Килиан Мбаппе может остаться в ПСЖ, однако он обязан объявить об этом официально и подписать контракт с командой.

Соответствующее заявление сделал президент футбольного клуба  Нассер Аль-Хелаифи.

"Если Кайлиан хочет остаться, мы хотим, чтобы он остался. Но он должен подписать новый контракт. Мы не хотим, чтобы лучший игрок в мире ушел бесплатно", — подчеркнул за три недели до истечения срока контракта Аль-Хелаифи.

По данным Footmercato, Мбаппе и его агентам пояснили, что если футболист не покинет сейчас команду с компенсацией и не подпишет новый контракт с ПСЖ, в этом сезоне он играть за парижан не будет.

Более того, в течение года футболист будет вынужден только постоянно тренироваться в одной из команд клуба.

Тем временем, L`Equipe сообщает о том, что ПСЖ предлагает 24-летнему игроку новый контракт. Мбаппе должен решиться, устраивает ли его опция выкупа нападающего следующим летом. Что примечательно, о какой сумме идет речь, никто не сообщает. По данным издания, Килиана такое предложение не заинтересовало.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы