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Мбаппе пропустил тренировку из-за проблем со здоровьем
09.06.2024 16:50 Алина Груднева

Мбаппе пропустил тренировку из-за проблем со здоровьем

Форвард "Реала" и сборной Франции Килиан Мбаппе пропустил тренировку из-за проблем со спиной.

Об этом сообщает RMC Sport со ссылкой на источник.

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Уточняется, что у нападающего начались проблемы со спиной за 72 часа до матча с Люксембургом, который прошел 5 июня. Килиану пришлось обратиться к медикам.

Из-за его проблем со здоровьем, в сборной решили не рисковать форвардом в товарищеском матче с Канадой.

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