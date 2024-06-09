



Мбаппе пропустил тренировку из-за проблем со здоровьем

Форвард "Реала" и сборной Франции Килиан Мбаппе пропустил тренировку из-за проблем со спиной.



Об этом сообщает RMC Sport со ссылкой на источник.



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Уточняется, что у нападающего начались проблемы со спиной за 72 часа до матча с Люксембургом, который прошел 5 июня. Килиану пришлось обратиться к медикам.



Из-за его проблем со здоровьем, в сборной решили не рисковать форвардом в товарищеском матче с Канадой.