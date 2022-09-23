



Манчестер Юнайтед потратил огромную сумму на тренеров в худшем сезоне для АПЛ

Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" потратил почти 30 миллионов долларов на тренеров, которые организовали худший сезон клуба в истории АПЛ.

Об этом сообщает "Футбол 24".

По данным издания, в прошлом сезоне во главе манкунианцев работали Уле Гуннар Сульшер и Ральф Рангник, из-за которых МЮ набрала всего 58 очков. Это считается худшим результатом в истории клуба за время выступлений в АПЛ.

Оба они получили из клубного бюджета 24,7 млн фунтов. В основном, деньги пошли на норвежца.