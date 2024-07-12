



“Маккаби Хайфа” арендовал центрального защитника “Динамо” Александра Сироту

На официальном сайте “Динамо” (Киев) появилась информация о том, что израильский футбольный клуб “Маккаби Хайфа” арендовал у киевского “Динамо” центрального защитника Александра Сироту.



Контракт аренды заключен на год с первоочередным правом трансфера.



Примечательно, что сам клуб “Маккаби Хайфа” выступил за предоставление Александру израильского гражданства.



Александр Сирота - это самый настоящий “питомец “Динамо” (Киев)”. В бело-синей футболке спортсмен провел 85 матчей во всех турнирах.





