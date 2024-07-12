Новости » Спорт
“Маккаби Хайфа” арендовал центрального защитника “Динамо” Александра Сироту
12.07.2024 14:02 MIGnews.com

“Маккаби Хайфа” арендовал центрального защитника “Динамо” Александра Сироту

На официальном сайте “Динамо” (Киев) появилась информация о том, что израильский футбольный клуб “Маккаби Хайфа” арендовал у киевского “Динамо” центрального защитника Александра Сироту.

Контракт аренды заключен на год с первоочередным правом трансфера.

Примечательно, что сам клуб “Маккаби Хайфа” выступил за предоставление Александру израильского гражданства.

Александр Сирота - это самый настоящий “питомец “Динамо” (Киев)”. В бело-синей футболке спортсмен провел 85 матчей во всех турнирах.


 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы