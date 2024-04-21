



Лондонский марафон: Кенийка установила мировой рекорд

В воскресенье, 21 апреля кенийка Перес Джепчирчир установила мировой рекорд в марафоне среди среди женщин, выиграв соревнования в Лондоне.



Возможно, она была больше сосредоточена на том, чтобы получить шанс защитить свое олимпийское золото, чем на установлении мирового рекорда в марафоне.



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В итоге ей удалось сделать и то, и другое.



Джепчирчир показала сильнейший финиш, легко оставив соперниц позади, и в одиночку финишировала на последнем отрезке перед Букингемским дворцом.



30-летняя спортсменка финишировала за 2 часа 16 минут 16 секунд, второй стала Тигст Ассефа, а третьей - Джойсилин Джепкосгей.



Это более чем на 4 минуты лучше общего мирового рекорда Ассефы, установленного в Берлине в прошлом году, и это было самое быстрое время в истории женского марафона, побившее отметку 2:17:01, установленную Мэри Кейтани в Лондоне в 2017 году.



В мужском забеге победил еще один кениец.



Кениец Александр Мутисо Муньяо завершил мужскую гонку на 42 км за 2 часа 4 минуты 1 секунду. Вторым финишировал эфиоп Кенениса Бекеле, третьим - британец Эмиль Кайресс.



Двойная победа кенийцев пришлась на день, когда Лондонский марафон вспоминал прошлогоднего чемпиона.

Кениец Кельвин Киптум погиб в автокатастрофе в феврале в возрасте 24 лет.

