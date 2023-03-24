



Лионель Месси забил свой 800-й гол в высшей лиге

Лионель Месси забил свой 800-й гол в высшей лиге, когда Аргентина обыграла Панаму со счетом 2: 0 в их первом матче после победы на чемпионате мира.

35-летний форвард "Пари Сен-Жермен" стал вторым игроком, достигшим этого рубежа после Криштиану Роналду.



На счету Месси 672 гола за 17 сезонов в составе "Барселоны" и 29 в составе "ПСЖ". На его счету также 99 голов за сборную, два из которых забиты в финале чемпионата мира.



Капитан сборной Аргентины забил со штрафного на 89-й минуте на стадионе "Монументаль де Нуньес" в Буэнос-Айресе, добавив свой мяч к первому голу Тьяго Алмады 11 минутами ранее.



У Месси будет возможность забить свой сотый гол за сборную, когда Аргентина сыграет с Кюрасао во вторник.



Это еще одна веха в выдающейся карьере, в течение которой он выиграл почти все крупные трофеи, включая четыре Лиги чемпионов, 10 титулов Ла Лиги, Кубок Америки и, наконец, в декабре Кубок мира.



Месси, признанный одним из величайших игроков всех времен, выигрывал "Золотой мяч" — присуждаемый лучшему игроку года в европейском футболе — рекордные семь раз, вдвое больше, чем Роналду.



Единственное крупное соревнование, в котором Месси играл, но пока не смог выиграть, — это Кубок Франции.



Месси завоевал 35 трофеев в составе "Барселоны", к которой он присоединился в возрасте 13 лет, что делает его самым титулованным игроком в истории испанского клуба, и неудивительно, что ему принадлежит рекорд "Барсы" по результативности и количеству матчей (778).



Он также забил больше голов (474) и отдал больше передач (192), чем любой другой игрок Ла Лиги, и является рекордсменом по количеству голов за один сезон в высшем дивизионе Испании - 50 голов в 37 играх в сезоне 2011-12 годов.



У него больше всего хет-триков в Ла Лиге (36), и он делит рекорд по количеству треблов за один сезон с Роналду, у которого тоже восемь.



В то время как нападающий сборной Португалии остается лучшим бомбардиром Лиги чемпионов за всю историю со 140 голами, Месси, у которого 129 голов, стал первым игроком, забившим пять голов в матче турнира, и его результативность за 18 лет подряд также не имеет себе равных в элитном турнире европейской клубной игры.



Если он продолжит играть, Месси должен в следующем сезоне сыграть за клуб в 900 матчах и, вероятно, забьет новые голы в своем 20-м подряд сезоне в высшем дивизионе.