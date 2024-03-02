



Лидер десятилетия: Левандовски обогнал Месси по голам

Роберт Левандовски признан лидером десятилетия по забитым голам.



Ему удалось обогнать Лионеля Месси по статистике.



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На счету Левандовски в 478 матчах насчитывается 407 забитых голов. В то же время, у Мессии в 458 матчах - 377 голов.



Топ-три лидеров замыкает Криштиану Роналду - 350 голов в 406 матчах.



В первую десятку также попали Кейн, Мбаппе, Бензема, Обамеянг, Салах, Суарес и Иммобиле.