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Лидер десятилетия: Левандовски обогнал Месси по голам
02.03.2024 16:36 Алина Груднева

Лидер десятилетия: Левандовски обогнал Месси по голам

Роберт Левандовски признан лидером десятилетия по забитым голам.

Ему удалось обогнать Лионеля Месси по статистике.

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На счету Левандовски в 478 матчах насчитывается 407 забитых голов. В то же время, у Мессии в 458 матчах - 377 голов.

Топ-три лидеров замыкает Криштиану Роналду - 350 голов в 406 матчах.

В первую десятку также попали Кейн, Мбаппе, Бензема, Обамеянг, Салах, Суарес и Иммобиле.

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