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Леброн Джеймс набирает 40 000 очков за карьеру
03.03.2024 22:30 MIGnews.com

Леброн Джеймс набирает 40 000 очков за карьеру

Леброн Джеймс вошел в историю, став первым игроком НБА, набравшим 40 000 очков за карьеру. 39-летний Джеймс играет за команду "Лос-Анджелес Лейкерс". Он установил рекорд, набрав 26 очков во время домашнего поединка с "Денвером" (124:114).

В прошлом году Джеймс установил еще один рекорд, став самым результативным игроком всех времен. Он также является игроком, набравшим наибольшее количество очков в плей-офф - 8023.

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Свои первые 10 000 очков Джеймс набрал в 368 матчах, а последние 10 000 очков - в таком же количестве игр.


 

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