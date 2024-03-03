



Леброн Джеймс набирает 40 000 очков за карьеру

Леброн Джеймс вошел в историю, став первым игроком НБА, набравшим 40 000 очков за карьеру. 39-летний Джеймс играет за команду "Лос-Анджелес Лейкерс". Он установил рекорд, набрав 26 очков во время домашнего поединка с "Денвером" (124:114).



В прошлом году Джеймс установил еще один рекорд, став самым результативным игроком всех времен. Он также является игроком, набравшим наибольшее количество очков в плей-офф - 8023.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Свои первые 10 000 очков Джеймс набрал в 368 матчах, а последние 10 000 очков - в таком же количестве игр.





