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Латвия запретила спортсменам состязаться с россиянами и белорусами
01.02.2024 17:48 Алина Груднева

Латвия запретила спортсменам состязаться с россиянами и белорусами

Правительство Латвии запретило спортсменам сборных состязаться с россиянами и белорусами.

По данным информационного агентства Delfi, соответствующее решение было принято 1 февраля.

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В частности, Сейм принял поправки к Закону о спорте. Латвийским спортсменам запретили состязаться против россиян и белорусов, если те участвуют в соревнованиях под своим флагом или в нейтральном статусе.

"В российской внешнеполитической доктрине одним из направлений распространения ее ценностей является использование так называемой "мягкой силы" в построении отношения с зарубежными странами, и спорт является одним из способов его использования", - сказано в пояснительной записке.

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