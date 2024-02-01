



Латвия запретила спортсменам состязаться с россиянами и белорусами

Правительство Латвии запретило спортсменам сборных состязаться с россиянами и белорусами.



По данным информационного агентства Delfi, соответствующее решение было принято 1 февраля.



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В частности, Сейм принял поправки к Закону о спорте. Латвийским спортсменам запретили состязаться против россиян и белорусов, если те участвуют в соревнованиях под своим флагом или в нейтральном статусе.



"В российской внешнеполитической доктрине одним из направлений распространения ее ценностей является использование так называемой "мягкой силы" в построении отношения с зарубежными странами, и спорт является одним из способов его использования", - сказано в пояснительной записке.