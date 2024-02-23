



Латвия приостановила лицензии своих хоккеистов, сыгравших в России

Латвия приостановила лицензии своих хоккеистов, участвовавших в Играх будущего в России. Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея страны. Несколько игроков команды Baltic Select, сыгравшей в Казани, выступали за национальную сборную.



Игры будущего — мультиспортивный турнир с призовым фондом 10 миллионов долларов, который открылся в Казани 21 февраля.



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Напомним, что 1 февраля правительство Латвии запретило своим спортсменам состязаться с россиянами и белорусами.



В частности, Сейм принял поправки к Закону о спорте. Латвийским спортсменам запретили состязаться против россиян и белорусов, если те участвуют в соревнованиях под своим флагом или в нейтральном статусе.

