



Капитан сборной по футболу: Россия – менее расистская страна, чем Израиль

Эли Даса, капитан сборной Израиля по футболу, самый оплачиваемый футболист в стране. Он родился в Летании в семье репатриантов из Эфиопии.



Даса переехал жить в Москву и играть в “Динамо” и считает, что принял правильное решение, когда вначале уехал в Нидерланды, а потом в Россию.



“Россия – мене расистская страна, чем Израиль”, – сказал 30-летний футболист в своем первом в истории интервью после отъезда, которое он дал “Едиот ахронот”. “При всем уважении израильский футбольный рынок не самый интересный в мире”.