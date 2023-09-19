



Израильтяне завоевали 14 медалей, дебютировав на Играх несломленных

Первая израильская команда, принявшая участие в Играх несломленных, вернулась домой 18 сентября из Дюссельдорфа, выиграв 14 медалей, в том числе три золотых.



Спортивные соревнования, проводимые с 2014 года, предназначены для раненых солдат из стран всего мира и пропагандируют спорт как важнейшее средство физической и психической реабилитации. Ветераны вооруженных сил с “невидимыми травмами”, такими как посттравматическое стрессовое расстройство, также участвуют в соревнованиях, даже если у них нет физических травм. Спортсмены соревнуются с другими участниками, имеющими аналогичный уровень инвалидности.



Игры этого года, прошедшие в Дюссельдорфе с 9 по 16 сентября, стали первыми, на которые был приглашен Израиль. При финансовой поддержке Министерства обороны и Организации ветеранов-инвалидов ЦАХАЛа Израиль отправил 20 участников в возрасте от 24 до 68 лет в сопровождении четырех тренеров. Члены команды, в том числе три женщины, соревновались в плавании, велоспорте, стрельбе из лука, настольном теннисе и гребле в закрытых помещениях. Некоторые соревновались более чем в одном виде спорта.



Золотые медали по настольному теннису в мужских одиночных соревнованиях завоевали Игаль Лагзиэль и Менаше Зорик. Боаз Табиб и Боаз Арад завоевали серебряные медали в мужском одиночном разряде, а Ягур Цезари получил “бронзу”. Мор Мизрахи завоевала бронзовую медаль в женских соревнованиях.

Две израильские команды встретились в финале парного мужского турнира: Цезари и Зорик взяли “золото”, а Лагзиэль и Арад завоевали “серебро”.

Члены сборной Израиля завоевали бронзовые медали по плаванию: Яаков Гершони (100 м вольным стилем); Шалом Занзури (100 м вольным стилем, 50 м брассом); и Амитай Арнон (50 м на спине).



Ариэль Мариаш выступил за Израиль в велоспорте лежа, выиграв бронзовую медаль в этом виде спорта.



Несмотря на большую практику, израильским лучникам не удалось подняться на пьедестал почета.



По словам участников, хозяева игры и другие команды встретили Израиль с распростертыми объятиями. Они болели за израильскую команду, проходившую по арене на церемониях открытия и закрытия, и поздравляли участников, завоевавших медали. Ярким событием для израильской команды стала встреча с принцем Гарри на коктейльном мероприятии, организованном ЕНФ Германии, на котором также присутствовали министр обороны Германии и командующий ВВС Германии.



Следующие Игры несломленных запланированы на февраль 2025 года в Ванкувере, Канада.

