



Израильская спортсменка выбыла из Чемпионата мира из-за соблюдения Шаббата

Ортодоксальная еврейская чемпионка по марафону Бити Дойч объявила, что отказывается от участия в августовском чемпионате мира по легкой атлетике в Будапеште, поскольку власти отказались перенести ее соревнования на другой день, кроме субботы.



“Я знаю, что жертва, которую я приношу ради Шаббата, обязательство, которое я беру на себя, чтобы поддерживать этот священный день, является самым ценным выбором, который я делаю”, – написала спортсменка в соцсетях.



Дойч отметила, что это будет третье крупное соревнование, которое она пропустит из-за соблюдения Шаббата, поскольку чемпионат мира 2019 года в Дохе, Катар, и Олимпийские игры 2020 года в Токио, на которые она квалифицировалась, были запланированы на субботу.



“Даже после того, как Олимпийские игры были перенесены из-за коронавируса, они по-прежнему отказывались делать какие-либо поблажки, хотя они делали это в прошлом, когда Рамадан совпал с Олимпийскими играми в Лондоне”, – добавила она.



Теперь бегунья задается вопросом: “Может быть, эта профессия на самом деле нежизнеспособна для ортодоксального еврея? Есть ли место для религиозных ограничений в спорте? Можем ли мы уважать религиозные убеждения среди спортсменов?”



В 2021 году Adidas выбрал спортсменку в качестве одного из лиц своей рекламной кампании “Ничего невозможного” из-за ее феноменального успеха после того, как она всего за пять лет спортивной карьеры стала чемпионкой Израиля в марафоне и полумарафоне в 2019 году.