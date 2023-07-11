



Израильская бейсбольная команда отправится на турнир в Польшу

В пятницу, 14 июля 2023 года, 14 молодых людей из команды All Star Малой лиги Северного Израиля вылетят из Израиля и отправятся в Кутно, Польша, чтобы представлять Израиль в отборочных матчах Мировой серии Малой лиги.



Израиль впервые примет участие в турнире.



Команда состоит из лучших бейсболистов от Галилеи до Тель-Авива. Возраст участников группы от 10 до 12 лет.



“Глядя на эту команду, я вижу, каким должен быть Израиль, — говорит менеджер команды Дэвид Вайс из Ginot Shomron. - Дети играют как одна команда, несмотря на их многочисленные различия. У нас есть игроки из центра и периферии. У нас есть как религиозные, так и светские дети. Что мне нравится, так это то, что никого из них не волнуют эти различия. Их волнуют только усилия, которые их товарищи по команде прикладывают на поле”.



