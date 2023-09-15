



Израиль завоевал пять медалей на первом выступлении на Играх несломленных

Израиль ушел с пятью медалями после своего дебюта в Играх несломленных – международных мультиспортивных соревнованиях для раненых военнослужащих и женщин – как ветеранов, так и тех, кто сейчас служит.



Две израильские команды встретились в среду, 13 сентября, на турнире по настольному теннису в смешанном парном разряде в рамках Игр несломленных, основанных в 2014 году принцем Гарри. Со счетом 2:0 Менаше Зорик и Ягур Цезари выиграли “золото” у Игаля Лагзиэля и Боаза Арада, которые забрали “серебро”. Зорик и Цезари победили соперников из Дании, Австралии, Колумбии, Румынии, Франции и Германии, а затем вышли в финал и увезли домой золотую медаль.



“Наблюдение израильских флагов, гордо развевающихся на немецкой земле, вызвало у меня волнение”, – сказал Зорик после церемонии награждения, как сообщают израильские СМИ. “Выиграть и золотую, и серебряную медали в первый раз, когда израильская делегация приняла участие в играх, – это очень впечатляющее достижение”.



Израиль также завоевал медали в категории плавания на Играх. Амитай Арнон взял “бронзу” в финальном заплыве на 50 метров на спине среди мужчин. Шалом Занзури и Джейкоб Гершони выиграли по бронзовой медали в финале на дистанции 100 метров вольным стилем среди мужчин в разных классификациях.