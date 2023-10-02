



Израиль занял 6-е место на Чемпионате Европы по бейсболу

Сборная Израиля по бейсболу заняла шестое место на Чемпионате Европы по бейсболу 2023 года, который проводится раз в два года и который Израиль собирается принять в 2025 году.



В этом году недельные соревнования, проходившие с 23 сентября по 1 октября в Чехии, совпали с праздником Йом Кипур, но организаторы соревнований назначили игры израильтян на время до и после Дня искупления, чтобы учесть пожелания игроков.



Турнир регулярно назначается на осень, примерно на время Йом Кипура, и в 2019 году, когда Израиль впервые принял участие в соревнованиях, организаторам пришлось столкнуться с некоторым противодействием. Но теперь "они просто делают то, что должны", чтобы составить график, добавил Сакс.



Разгромив Швейцарию со счетом 14:1, команда Израиля потерпела тяжелое поражение от Германии со счетом 2:0 в ночной игре после Йом-Кипура. На следующий день команда выиграла у Бельгии со счетом 11:8, обеспечив себе место в четвертьфинале. Затем они крупно проиграли Нидерландам 12:2, после чего одержали победу над Швецией 6:4. В последнем матче турнира израильтяне проиграли хозяевам турнира – сборной Чехии – со счетом 5:1 и остались на шестом месте.



В финальных играх, состоявшихся 1 октября, Испания завоевала золотую медаль, обыграв Великобританию со счетом 11:2. Нидерланды в 10-минутном матче обыграли Германию со счетом 5:4 и завоевали бронзу.



"Мы были немного разочарованы. Мы надеялись попасть в четверку лучших, но шестое место из 16 – это неплохо", – говорит Питер Курц, генеральный менеджер сборной Израиля по бейсболу, который сопровождал команду в Европе. “Турнир стал "невероятным бейсбольным событием".



Израиль намерен принять у себя чемпионат осенью 2025 года, что, по словам Курца, станет прекрасной возможностью, но будет сопряжено и с определенными трудностями. В турнире примут участие 16 команд, около 600 игроков и сотрудников, а также болельщики, что сделает его одним из самых крупных международных спортивных мероприятий, которые будут проводиться в стране.

