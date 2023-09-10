



Израиль сыграл вничью с Румынией со счетом 1:1 в отборочном матче Евро-2024

Израиль сыграл вничью с Румынией 1:1 вечером 9 сентября в борьбе за право на участие в Чемпионате Европы по футболу в следующем году.



До матча Израиль отставал от Румынии на одно очко и занимал второе место в своей квалификационной группе, из которой только два лучших игрока получат право на участие в турнире 2024 года в Германии.



Швейцария, возглавляющая группу, также сыграла в субботу вничью с Косово, оставив разницу в очках с Румынией и Израилем неизменной. Беларусь и Андорра, находящиеся с Израилем в одной группе, также сыграли вничью 0:0.



На счету сборной Швейцарии сейчас 11 очков, за ней следуют Румыния с 9 очками, Израиль – с 8, Беларусь и Косово – по 4 очка, и Андорра – 2.



Румыния первой забила гол Израилю в первом тайме благодаря игре Денниса Алибека, после перерыва Израиль сравнял счет голом Оскара Глуха. Израиль нанес по воротам соперника в два раза больше ударов, чем Румыния, и доминировал во владении мячом, но “сине-белые” не смогли извлечь из этого выгоду.