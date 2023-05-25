



Израиль сыграл вничью 1:1 с Сенегалом на Чемпионате мира по футболу среди юношей

В среду Израиль сыграл вничью второй матч чемпионата мира по футболу среди юношей до 20 лет, что означает, что ему нужна победа в финальном матче группового этапа в субботу, чтобы получить шанс на продвижение в турнире дальше.



Национальная команда сыграла вничью 1:1 с Сенегалом, открыв счет на 58-й минуте голом Бабакара Ндиайе, но уступив сравнявшему счет Папе Демба Диопу на 80-й.



Израиль проиграл свой первый поединок в турнире в воскресенье.



Колумбия лидирует в группе C после победы над Японией со счетом 2:1. Рику Ямане открыл счет для Японии на 30-йминуте, но Ясер Асприлья и Томас Анхель привели колумбийцев ко второй победе, забив голы на 53-й и 59-й минутах.



Колумбия набрала шесть очков после двух туров, на три опередив Японию и на пять – Сенегал и Израиль. Две лучшие команды из каждой группы после трех матчей пройдут в следующий этап турнира.



В субботу Израиль сразится с Японией, что означает, что для продвижения вперед израильтяне должны победить и надеяться, что Сенегал не победит Колумбию.