



Итальянский ФК дисквалифицировал фаната за футболку с Гитлером

Римский футбольный клуб пожизненно запретил болельщику посещать свои матчи.



Причиной послужила его футбола с Адольфом Гитлером, в которой он явился на матч против "Ромы".



В частности, фанат прибыл на Олимпийский стадион в футболке "Лацио", на которой было написано имя "Гитлерсон" и номер 88 — числовой код нацистского приветствия "Хайль Гитлер". Кадры с этим болельщиком быстро распространили в социальных сетях. Изучив их, было принято решение о пожизненной дисквалификации.



Аналогичное решение было принято в отношении еще двух болельщиков римского клуба за римские салюты, которые ассоциируются с фашизмом. По данным "Лацио", поведение троих фантов не имеет ничего общего с поддержкой команды и демонстрирует формы дискриминации и антисемитизма.