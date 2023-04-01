



Холлан подписал огромный контракт с Nike несмотря на ухаживания Adidas и Puma

Нападающий сборной Норвегии и "Манчестер Сити" Эрлинг Холлан, которого считают 9-м лучшим нападающим мира, подписал новый контракт с Nike. У номера 9 чемпионов Премьер-лиги закончился контракт с Nike в январе 2022 года, и с тех пор гигантские компании, такие как Adidas и Puma, предлагали ему сотрудничество, пока он, наконец, не решил подписать новый контракт с американской компанией по производству одежды.



"Беспрецедентный рост Голландии в европейском футболе, наряду с невероятной результативностью, накладывает свой отпечаток на будущее этого вида спорта. Приверженность Холлана целостной физической форме, отмеченная его знаменитыми победами, усиливает его сильные стороны на поле: инстинкт, силу, стабильность, скорость и точность", — говорится в официальном заявлении Nike.

Erling Haaland has signed a new boot deal with Nike 👟 pic.twitter.com/4MrOdweLYH — B/R Football (@brfootball) March 31, 2023

"Холлан искал выгодный в финансовом плане контракт, но комфорт и удовлетворение продуктом все же были главными приоритетами", - пишет издание The Athletic, комментируя подписание контракта.Бывший игрок "Мольде", "Зальцбурга" и дортмундской "Боруссии" присоединился к футбольной команде Nike, в которую уже входят такие игроки, как Килиан Мбаппе, Криштиану Роналду, Ада Хагерберг, Маркус Рэшфорд, Лия Уильямсон, Кевин Де Брюйне, Меган Рапино и Сэм Керр.