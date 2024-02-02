



Хэмилтон покинет команду "Мерседес"

Легендарный британский гонщик, семикратный чемпион "Формулы-1" Льюис Хэмилтон перейдет в конце сезона 2024 года из команды "Мерседес" в "Феррари".



О сенсационном переходе сообщили в итальянской команде.



По данным "Феррари", с Льюисом уже заключен многолетний контракт. Напарником Хэмилтона будет Шарль Леклер.



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По словам чемпиона, решение об уходе из "Мерседес" стало для него одним из самых тяжелых в жизни.



"Тем не менее, настало подходящее время для того, чтобы пойти на этот шаг и я с волнением жду возможности принять новый для себя вызов. Я буду вечно благодарен семье "Мерседес" за эту невероятную поддержку, и особенно Тото Вольффу за его дружбу и лидерские качества. И я хотел бы, чтобы мы завершили наше совместное путешествие на высокой ноте. Я на сто процентов предан команде в этом сезоне и постараюсь показать свой абсолютный максимум в свой последний сезон в составе команды", - сообщил он.