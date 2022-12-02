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Госпитализация Пеле: легенда футбола успокоил фанатов
02.12.2022 09:31 Ольга Белозерова

Госпитализация Пеле: легенда футбола успокоил фанатов

Легендарный футболист Пеле прокомментировал сообщения о своей госпитализации. 

"Друзья, я нахожусь в больнице с ежемесячным визитом", - написал Пеле в своем Instagram.

Кроме этого, футболист опубликовал фотографию из Катара, где на одном из зданий с помощью подсветки был изображен его портрет и написано пожелание скорейшего выздоровления.

"Всегда приятно получать такие позитивные послания, как это. Благодарю Катар за эту честь и всех, кто посылает мне хорошее настроение", - написал Пеле. 

 

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