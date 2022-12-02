



Госпитализация Пеле: легенда футбола успокоил фанатов

Легендарный футболист Пеле прокомментировал сообщения о своей госпитализации.



"Друзья, я нахожусь в больнице с ежемесячным визитом", - написал Пеле в своем Instagram.



Кроме этого, футболист опубликовал фотографию из Катара, где на одном из зданий с помощью подсветки был изображен его портрет и написано пожелание скорейшего выздоровления.



"Всегда приятно получать такие позитивные послания, как это. Благодарю Катар за эту честь и всех, кто посылает мне хорошее настроение", - написал Пеле.



