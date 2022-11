Серхио Рамос, игрок ПСЖ и сборной Испании, был назван лучшим защитником в истории по версии Globe Soccer Awards.



Об этом сообщается в Twitter премии.





🏆 Congratulations to Sergio Ramos on winning BEST DEFENDER OF ALL TIME at the 2022 #GlobeSoccer Awards 👏@SergioRamos @OraEgypt pic.twitter.com/wADeWqLHkf