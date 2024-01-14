



Германия требует отменить исключение Израиля из Чемпионата мира по хоккею

Всемирная федерация хоккея IIHF исключила израильские команду из Чемпионата мира. Официально - из соображений безопасности. Война в Газе между Израилем и террористами ХАМАСа не упоминается в заявлении ассоциации.



Министр спорта Нэнси Фезер эксклюзивно заявила BILD: "Всемирная федерация хоккея IIHF должна полностью отменить исключение Израиля. И всемирная федерация должна обеспечить прозрачность в вопросе о том, как могло возникнуть это ошибочное решение". Безопасность израильской хоккейной команды и всех остальных команд должна быть гарантирована благодаря высоким мерам безопасности и максимально безопасным местам проведения соревнований".



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Фезер продолжил: "Исключение израильской команды, которая является объектом угроз, есть не что иное, как капитуляция перед ненавистью. Учитывая нынешние угрозы в адрес евреев во многих странах, это стало бы разрушительным сигналом".



Вместо этого Фезер хотел бы видеть обратное: "Спорт должен показать, что он стоит на стороне еврейских спортсменов".



Федерация хоккея Германии (DEB) также заняла четкую позицию. В официальном заявлении говорится: "Мы очень серьезно относимся к безопасности спортсменов и всех остальных участников и зрителей. Мы обеспокоены тем, что израильские сборные не смогут принять участие в предстоящих турнирах".

