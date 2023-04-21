



Германия проведет повторную оценку нападения на мюнхенской Олимпиаде 1972 года

Германия назначила комиссию из восьми человек для повторной оценки нападения на израильских спортсменов и членов команд на Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене , чтобы ответить на нерешенные вопросы, заявила в пятницу министр внутренних дел Германии Нэнси Фаезер.



“Слишком много лет не хватало понимания или переоценки событий, их прозрачности или принятия ответственности за них”, — сказала она.



Проект является частью более широкого подхода правительства к примирению с пострадавшими семьями, включая предложение компенсации в размере 28 миллионов евро.



Палестинcкие боевики взяли в заложники членов израильской олимпийской сборной 5 сентября 1972 года.



Одиннадцать израильтян, немецкий полицейский и пятеро палестинских боевиков погибли в результате противостояния в Олимпийской деревне и на близлежащем аэродроме Фюрстенфельдбрук.



Игры продолжились в 1972 году после терактов, и МОК потребовалось почти полвека, чтобы удовлетворить просьбы семей об официальном акте памяти на олимпийском мероприятии .



