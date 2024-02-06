



Фьюри пригрозил "выбить зубы" менеджеру Усика

Британский боксер Тайсон Фьюри пригрозил менеджеру украинца Александра Усика Эгису Климасу после того, как тот обозвал его трусом из-за срыва исторического боя.



Спортсмен пообещал "выбить ему зубы".



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"Эгис, никогда не называй меня трусом! У меня 35 профессиональных боев. Я в боксе 18 лет. Я 10 раз вставал с канваса после самых больших ударов в истории, чтобы победить. Никогда не был трусом, никогда не отступал в своей жизни. Если какой-то человек называет мою жену с**ой - я выбью тебе зубы! Ты меня понял", - сказал Фьюри во время стрима.



Когда Клима ответил, что не обзывал его жену, тот принес извинения за свои слова.



"Тогда я извиняюсь за слова, потому что я думал, ты сказал о моей жене. Я боксировал всю свою жизнь. Почему ты называешь меня трусом? Ты ведь никогда не боксировал", – отметил Фьюри.