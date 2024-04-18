



Футбольный союз ПА призвал ФИФА к санкциям против Израиля

Предложение Палестинской футбольной ассоциации, адресованное 211 федерациям-членам ФИФА, призывает к "соответствующим санкциям, с немедленным вступлением в силу, против израильских команд", согласно документам ФИФА, опубликованным вчера поздно вечером, за месяц до встречи 17 мая.



В предложении говорится о "нарушениях международного права, совершенных израильской оккупацией в Палестине, особенно в Газе", и приводятся уставные обязательства ФИФА по правам человека и борьбе с дискриминацией.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Вся футбольная инфраструктура в Газе была либо разрушена, либо серьезно повреждена, включая исторический стадион Аль-Ярмук", - пишет ФА ПА, заявляя о поддержке предложения конгресса со стороны федераций Алжира, Ирака, Иордании, Сирии и Йемена.



Последний призыв наказать израильский футбол не будет поддержан ФИФА и вряд ли достигнет прогресса, поскольку Израиль может рассчитывать на глобальную поддержку, в том числе со стороны 55-членного европейского футбольного органа УЕФА, в который он вступил 30 лет назад. На прошлой неделе было подписано соглашение о сотрудничестве между израильскими чиновниками и южноамериканской футбольной организацией CONMEBOL.



Сторона ПА приводит в пример российские команды, которым ФИФА и УЕФА запретили участвовать в международных соревнованиях во время масштабного военного вторжения в Украину, начавшегося в феврале 2022 года.



Израильские национальные и клубные команды продолжали играть в соревнованиях УЕФА после атак ХАМАСа 7 октября, которые спровоцировали продолжающуюся войну в Газе, хотя домашние игры были проведены в нейтральных Венгрии и на Кипре по соображениям безопасности.



На Олимпийских играх в Париже, которые откроются в июле, Израиль будет играть в мужском футбольном турнире, и в прошлом месяце принял участие в жеребьевке турнира. Израиль попал в группу, где сыграет с Мали, где большинство населения составляют мусульмане, Парагваем и азиатской командой, которая еще не определена.



В своем предложении ФИФА ФА ПА говорит: "Существует большая вероятность того, что некоторые футбольные ассоциации откажутся играть против Израиля".



