



Футбольный матч на Луне - фантастика или реальность: планы ученых

Ученые из британского Института инженерии и технологий имеют далеко идущие планы - провести футбольный матч на Луне.



По данным Daily Mail, они считают, что это будет реально сделать в 2035 году.



Новая космическая эра начнется уже в 2025 году, когда состоится высадка астронавтов NASA на спутнике Земли. Ожидается, что на Луне появится постоянная база, где астронавтам в свободное время можно будет проводить футбольные матчи.



Однако, чтобы осуществить такие амбициозные планы, предстоит еще очень много работы. Например, необходимо создать специальную площадку. Для этого будут использованы лазеры, которые сравняют поверхность.



Более того, необходимы специальные скафандры, в которые будут встроены кислородный баллон, система связи и приборы для регулирования температуры. Кроме этого, мяч должен быть в два раза больше земного.



Он будет черно-белым, а внутри будет губчатый наполнитель из аэрогеля. Из других отличий от земного футбола - матч будет состоять из четырех таймов, на каждый из которых будет выделяться по 10 минут.

