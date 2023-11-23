



Футболистка-трансгендер закончила карьеру

Как сообщает Sky Sports, футболистки из других команд просто отказывались выходить на поле против нее. Франческа Нидхем - футболистка-трансгендер, восприняла это как дискриминацию.



"В интересах моего клуба и моих товарищей по команде, которые поддерживают меня, я приняла решение прекратить играть в футбол в ближайшем будущем. Это решение основывается на желании защитить команду и траекторию развития клуба. Обидно признавать, что эта ситуация противоречит политике инклюзивности, учитывая, что я усердно выполняла все требования Футбольной ассоциации, чтобы продолжать играть.



Искренне надеюсь, что этот вопрос, связанный с дискриминацией по мне, может быть решен мирно и быстро при поддержке Футбольной ассоциации и политики, которую она разработала и утвердила", - заявила Нидхэм.



