



FIFA планирует ввести новые правила на Чемпионате мира 2026

На следующем Мундиале будут играть не 32 команды, как обычно, а 48. На ЧМ-2026 планируют образовать 16 групп по 3 команды. Из группы будут выходить по две команды, которых окажется 32. Это добавляет к чемпионату мира еще один раунд – 1/16 турнира.



Такая ситуация может увеличить количество договорных матчей. За счет меньшего количества игр и соперников в группе результаты станут более плотными. В итоге может возникнуть ситуация, когда в последнем туре команды будут иметь равные результаты.



FIFA нашла решение проблемы. Если на групповом этапе в матче будет зафиксирована ничья, такое решение не будет окончательным. Сборные будут вынуждены играть дополнительные пенальти.



Команда, одержавшая победу в них, получит 2 очка за матч. Проигравшая в серии пенальти команда получит 1 очко, как и за обычную ничью. Такие изменения в формате введут для большей непредсказуемости результатов матчей.



Также FIFA рассматривает вариант с сериями пенальти перед матчами, чтобы команды наверняка не знали, с каким результатом им нужно сыграть.



Некоторые члены ФИФА не согласны с таким разделение команд на группы, полагая, что добавление 16 более слабых сборных на турнир приведет к бесконкурентным матчам.