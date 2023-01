FIFA наказала игроков сборной Уругвая за непристойное поведение на ЧМ-2022

Наказание получат защитники Хосе Мария Хименес и Диего Годин, вратарь Фернандо Муслера и нападающий Эдисон Кавани. Также и сама Ассоциация футбола Уругвая попала под санкции. Федерация футбола Уругвая частично должна закрыть трибуны для болельщиков на следующем домашнем матче категории A под эгидой FIFA, а также выплатить штраф 50 тысяч швейцарских франков.



Игроков ждут денежные штрафы и дисквалификации. Хосе Мария Хименес и Фернандо Муслера не смогут принять участие в четырех ближайших официальных матчах за сборную и уплатят штраф в размере 20 тысяч франков каждый. Эдисон Кавани и Диего Годин пропустят только один официальный матч Уругвая и уплатят по 15 тысяч франков. Все четверо также должны выполнить "футбольные общественные работы".



В заключительном туре группового этапа мундиаля в Катаре в группе Н встречались сборные Уругвая и Ганы. Латиноамериканская сборная одолела своих соперников со счетом 2:0. Но Уругваю этого не хватило, чтобы выбраться в 1/8 турнира, поскольку у команды была хуже разница, чем у Южной Кореи, сенсационно одолевшей Португалию.



Уругвайцам потребовался еще один гол, чтобы преодолеть групповой порог. На последних минутах ожесточенного матча арбитр, по мнению уругвайцев, не поставил чистый пенальти в ворота сборной Ганы. Это и послужило причиной ярости уругвайцев. После финального свистка Кавани толкнул монитор-VAR, после чего тот упал и разбился. Хименес же на эмоциях локтем ударил арбитра FIFA. Другие критиковали рефери нецензурными выражениями.

