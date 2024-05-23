



Феноменальный финал Лиги Европы УЕФА

Феноменальный финал Лиги Европы УЕФА. Итальянская "Аталанта" завоевала свой первый евро-трофей, остановив рекордную серию "Байера"



22 мая в ирландском Дублине итальянская "Аталанта" и германский "Байер" разыграли первый европейский трофей клубного футбола - Лигу Европы УЕФА.



Безусловным фаворитом считался "Байер", который уверенно выиграл германскую бундеслигу и имел рекордную серию без поражений в европейском футболе, уже опередив итальянский "Ювентус".



Однако, итальянская "Аталанта", которая впервые в своей истории добралась до такого раунда соревнований, смогла не просто выиграть свой первый евро-турнир, а сделала это очень уверенно, победив 3:0.



"Аталанту" тренирует уроженец Турина Джан Пьеро Гасперини, который долгое время работал в тренерском штабе туринского "Ювентуса", а за последнее время заслужил славу отличного и рискованного тренера, играющего в атакующий футбол, и приведшего "Аталанту" к такому успеху.



Рекордная беспроигрышная серия леверкузенского "Байера" остановилась на отметке - 51 матч. Во всех турнирах.



Теперь, это новый рекорд, к которому будут стремиться все тренеры.



