



Евро-2024. Анонс первого игрового дня

Сегодня стартует главный футбольный турнир Старого света для сборных – чемпионат Европы.



В матче-открытии, традиционно выступит хозяин турнира. Таким образом сборная Германии будет принимать команду Шотландии.



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Игра стартует в 22:00 и пройдет на мюнхенском красавце-стадионе "Альянц-Арена". 2760 ромбовидных панелей Мюнхенской футбольной арены способны светиться 16 миллионами различных цветов.



Раньше этот стадион делили два мюнхенских клуба – "Бавария" и "Мюнхен-1860". В дни их домашних матчей, стадион подсвечивался цветами каждого клуба: красно-белым, когда играла "Бавария" и сине-белым, когда играл "Мюнхен-1860". К сожалению "Мюнхен-1860" уже не играет в бундеслиге и использование данного стадиона ему "не по карману". Какими цветами стадион будет подсвечен сегодня – пока не известно.



Примерно за час до начала поединка пройдет церемония открытия Евро-2024. Традиционно, она не такая красочная, как церемония открытия Олимпийских игр, но все же заслуживает внимания. Правда, по уверению властей Мюнхена, в этом году не будет никаких фейерверков и других пиротехнических шоу.



Также перед матчем состоится церемония чествования легендарного германского футболиста и тренера Франца Беккенбауэра, который умер 7 января этого года. Он стал вторым в истории, которому удалось выиграть чемпионат мира и как тренер и как футболист. Первым был бразилец Марио Загалло, который умер 5 января 2024 года. Третий из этой когорты величайших игроков и наставников – Дидье Дешам, который в Германии поведет к победе свою сборную Франции.



Участники матча-открытия в своей истории играли 17 раз. Германцы побеждали в 8 поединках. Шотландцы в четырех матчах. 5 встреч завершились вничью.



Безусловным фаворитом предстоящей встречи, букмекеры считают подопечных Юлиана Нагельсманна. Коэффициент на победу германцев – 1,30, на ничью – 6,00, а на победу шотландцев – 11,00.



Наиболее вероятным точным счетом букмекеры считают победу Германии со счетом 2:0 с коэффициентом 5,90.

