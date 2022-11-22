



ЧМ-2022 в Катаре: Дания и Тунис сыграли "всухую"

Во вторник, 22 ноября, на чемпионате мира по футболу в Катаре состоялся матч между сборными Дании и Туниса в группе D 1-го тура.

Команды так и не смогли открыть счет, сыграв 0-0.

Несмотря на это, игра была эмоциональной и крайне напряженной.

Иссам Жебали (Тунис) на 24 минуте забил гол, однако его не засчитали. Рефери объявил, что был офсайд.

Что примечательно, судья во время игры не назначил два пенальти.