ЧМ-2022 в Катаре: Дания и Тунис сыграли "всухую"
Во вторник, 22 ноября, на чемпионате мира по футболу в Катаре состоялся матч между сборными Дании и Туниса в группе D 1-го тура.
Команды так и не смогли открыть счет, сыграв 0-0.
Несмотря на это, игра была эмоциональной и крайне напряженной.
Иссам Жебали (Тунис) на 24 минуте забил гол, однако его не засчитали. Рефери объявил, что был офсайд.
Что примечательно, судья во время игры не назначил два пенальти.
Главным событием этого матча было долгожданное возвращение на поле Эриксона, который полтора года назад потерял сознание во время игры из-за остановки сердца. Футболист показал себя отлично, чуть не открыв счет.