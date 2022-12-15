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ЧМ-2022: болельщики из Марокко расстроены из-за отмены рейсов в Катар
15.12.2022 03:36 Ольга Белозерова

ЧМ-2022: болельщики из Марокко расстроены из-за отмены рейсов в Катар

Сотни марокканских футбольных болельщиков расстроены, поскольку отмена рейсов в последнюю минуту, похоже, помешает им поехать в Катар на полуфинал Чемпионата мира по футболу.

Национальный авиалайнер Марокко - Royal Air Maroc - планировал выполнить семь дополнительных рейсов перед игрой. Однако, официальные лица Катара заблокировали рейсы, сообщает ВВС.

"После последних ограничений, введенных властями Катара, Royal Air Maroc с сожалением сообщает клиентам об отмене их рейсов, выполняемых Qatar Airways", - заявили в авиакомпании.

Авиакомпания принесла извинения и заявила, что возместит пассажирам убытки.

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