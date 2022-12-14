



Авиакомпания Марокко отменяет рейсы болельщиков ЧМ из-за ограничений Катара

Национальная авиакомпания Марокко заявила, что отменяет все запланированные на среду рейсы для перевозки болельщиков в Доху на полуфинал чемпионата мира, сославшись на решение властей Катара.



"После последних ограничений, введенных властями Катара, Royal Air Maroc с сожалением сообщает клиентам об отмене их рейсов, выполняемых Qatar Airways", — говорится в сообщении авиакомпании по электронной почте.



Royal Air Maroc ранее заявляла, что заложит 30 дополнительных рейсов, чтобы помочь фанатам добраться до Катара на полуфинальный матч против Франции, который состоится в среду вечером, но во вторник источник в туристическом агентстве RAM сообщил, что запланировано только 14 рейсов.

Отмена семи регулярных рейсов в среду означает, что RAM смогла совершить только семь рейсов во вторник, в результате чего болельщики, которые уже забронировали билеты на матч или гостиничные номера, не смогли добраться до Катара.



RAM заявила, что возместит стоимость авиабилетов, и принесла извинения клиентам.