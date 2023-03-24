



Чемпион Мировой серии Райан Лаварнуэй уходит из Высшей лиги бейсбола

Кетчер-ветеран Райан Лаварнуэй объявил о своем уходе из бейсбола в среду, завершив карьеру подмастерья, которая включала 10 сезонов в MLB и несколько выступлений за сборную Израиля.

“Я играл в восьми командах высшей лиги и носил форму 18 других клубов, в основном младших, завершив тем, что в этом месяце я выступал за сборную Израиля в World Baseball Classic”, – сообщил 35-летний Лаварнуэй, объявляя о своем решении изданию The Athletic. “Посторонний человек может сказать, что спадов было больше, чем взлетов, но я бы не стал возвращать ни дня”.

Лаварнуэй был приглашен в команду Boston Red Sox в 2008 году после впечатляющей бейсбольной карьеры в Йельском университете. Он сражался чемпионате Мировой серии 2013 года в Бостоне и играл в высшей лиге за Балтимор, Атланту, Окленд, Питтсбург, Цинциннати, Майами и Кливленд. В последний раз Лаварнуэй выступил в MLB в сентябре 2021 года в составе Cleveland Guardians. Спортсмен закончил свою карьеру, сыграв 165 игр и сделав девять хоумранов.



Лаварнуэй участвовал в отборочном турнире World Baseball Classic 2017 года и сыграл за команду на турнире 2017 года, где он был назван самым ценным игроком группы А. Он также играл за команду на летних Олимпийских играх 2020 года и WBC 2023 года. Кетчер получил израильское гражданство в 2019 году перед Олимпиадой.



Для генерального менеджера команды Питера Курца Лаварнуэй является “частью команды Израиля на всю жизнь”.

“Все, что я могу сказать, это то, что Райан был первоклассным профессионалом”, – говорит Курц. “Он был и остается преданным сборной Израиля и был нашим лучшим воином”.

Курц заметил, что с радостью примет Лаварнуэй обратно в команду в качестве тренера.



В своей статье The Athletic Лаварнуэй рассаказал о своих карьерных “американских горках”, в течение которых его понижали в должности, обменивали или увольняли 26 раз.