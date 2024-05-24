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Букмекеры оценили шансы команд на победу в Евро-2024
24.05.2024 19:57 MIGnews.com

Букмекеры оценили шансы команд на победу в Евро-2024

Букмекеры опубликовали шансы участников финального турнира Чемпионата Европы 2024 на победу.

Как и прежде, они ставят на Англию. Второй идет Франция. Третье место у Германии.

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Действующий обладатель трофея – сборная Италии, только на 6-м месте. Именно Англию подопечные Роберто Манчини переиграли в серии послематчевых пенальти в прошлом турнире.

У Италии уже новый тренер – Лючано Спаллетти, а вот Англию как и прежде возглавляет Гарет Саутгейт, прославившийся как футболист игрой за "Манчестер Юнайтед".

Интересно, что родоначальники футбола, ни разу не выигрывали Чемпионат Европы. В финале были только один раз, а Чемпионат мира выигрывали только раз - в далеком 1966 году.


 

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