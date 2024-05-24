



Букмекеры оценили шансы команд на победу в Евро-2024

Букмекеры опубликовали шансы участников финального турнира Чемпионата Европы 2024 на победу.



Как и прежде, они ставят на Англию. Второй идет Франция. Третье место у Германии.



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Действующий обладатель трофея – сборная Италии, только на 6-м месте. Именно Англию подопечные Роберто Манчини переиграли в серии послематчевых пенальти в прошлом турнире.



У Италии уже новый тренер – Лючано Спаллетти, а вот Англию как и прежде возглавляет Гарет Саутгейт, прославившийся как футболист игрой за "Манчестер Юнайтед".



Интересно, что родоначальники футбола, ни разу не выигрывали Чемпионат Европы. В финале были только один раз, а Чемпионат мира выигрывали только раз - в далеком 1966 году.





