



Анонс. Второй день Евро-2024. В игру вступают чемпионы Европы

Сегодня на чемпионате Европы состоятся 3 матча.



Во-первых, сыграют команды группы А – Венгрия и Швейцария. Свой поединок они проведут в Кельне. Швейцария тут безусловный фаворит. Ведь Венгрия, довольно редкий гость на таких турнирах. А у швейцарцев – очень и очень боеспособная команда, которая составил значительную конкуренцию фавориту группы – сборной Германии.



Этот поединок, в 16:00 откроет программу игрового дня.



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После этого, в борьбу вступят команды группы В. В 19:00 на "Олимпийском стадионе" в Берлине, встретятся Испания и Хорватия. Испанцы выигрывали Евро трижды, у хорватов ни одной победы на крупном турнире. Возможно поэтому, букмекеры ставят в основном на Испанию, а не на Хорватию.



Ну а завершит второй день, матч Италии и Албании. Он начнется в 22:00 и пройдет на стадионе в Дортмунде. Италия – победитель прошлого чемпионата Европы, и безусловный фаворит данного поединка. Однако, не стоит забывать, что итальянцы пропустили уже два подряд чемпионата мира (чего ранее никогда не было в истории), и проиграли они тогда в стыковых матчах, относительно не очень сильной сборной Северной Македонии. Как тут выступит команда Лючано Спаллетти – посмотрим.

