



Adidas бойкотирует российскую сборную по футболу

Фирма Adidas запретила носить свою экипировку сборной России по футболу на матчах в рамках международных санкций против РФ.



Об этом сообщают российские СМИ.



"Можно с уверенностью сказать, что в 2023 году у нас не будет формы Adidas. Когда будет новый партнер? В первом квартале. Сейчас проводим переговоры", - сказал президент российского футбольного союза Александр Дюков.



Сотрудничество россиян с фирмой действовало с 2008 года. В 2021 году российский союз заключил с Adidas новое соглашение до 2026 года, однако с 1 марта действие договора было прекращено.